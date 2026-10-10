Detienen partido entre Puntarenas y Alajuelense

Fecha de publicación: 10 de October de 2026

Fecha de modificación: 10 de October de 2026

El duelo entre Puntarenas y Alajuelense por la jornada 10 del Campeonato Nacional tuvo una pausa por condiciones del tiempo.

¿Qué es lo que pasó?

Al minuto 56′ del partido, el árbitro central decretó que el partido debía suspenderse en Puntarenas, debido a la torrencial cantidad de agua que cayó durante todo el juego.

La cancha está con muchos baches y llena de pozos, debido a las condiciones climáticas que afectaron la zona en horas de la tarde.

Según informó la UNAFUT, la suspensión inicial sería por apenas 30 minutos, con el objetivo de valorar si se puede continuar con normalidad, sin embargo, la situación no parece mejorar.

En caso de que no se reanude a los 30 minutos, podría esperarse por dos horas más, o bien, buscar alguna otra fecha para reprogramar los 34 minutos restantes.

Los equipos ingresaron a los camerinos.