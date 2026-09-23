Detienen oficial por intentar ingresar droga a La Reforma

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El Ministerio de Justicia y Paz informó en sus plataformas oficiales sobre la detención de un oficial penitenciario, quien presuntamente intentó ingresar droga a un centro penitenciario.

Según el reporte de las autoridades, el hecho ocurrió en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma.

Durante la revisión, al oficial le encontrarían dos paquetes ocultos de droga en su cuerpo que, en conjunto, pesaban 787,75 gramos y contenían presunta cocaína, marihuana y wax.

Por su parte, la Fiscalía de Alajuela ordenó mantener al funcionario bajo custodia.

La entidad cerró su comunicado con el mensaje: “Cero tolerancia. Aquí no se encubre a nadie”.

Por: Camila Rosales Méndezz}

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