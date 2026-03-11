Una mujer de apellido Gamboa fue detenida la mañana de este miércoles en Ojochal de Osa por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como sospechosa de realizar amenazas en redes sociales contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández.

La captura se realizó en la Zona Sur del país tras varias semanas de investigación y seguimiento por parte de las autoridades judiciales.

Según información preliminar, la detenida sería una activista propalestina identificada como Tatiana Gamboa. De acuerdo con el OIJ, se le vincula con supuestas amenazas dirigidas hacia el mandatario y la futura jerarca del Poder Ejecutivo mediante publicaciones en redes sociales.

Por el momento, las autoridades no han detallado el contenido específico de los mensajes ni la naturaleza exacta de las amenazas que se le atribuyen.

La mujer se trasladó para continuar con el proceso judicial correspondiente mientras avanzan las diligencias del caso.

El caso se mantiene en desarrollo y se espera que en las próximas horas el OIJ brinde más información sobre la investigación.