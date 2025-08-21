Un grupo narcotraficante operando en Los Chiles fue desarticulado tras siete allanamientos simultáneos realizados por las autoridades, quienes lograron capturar a los líderes de esta red vinculada a al menos diez asesinatos por ajustes de cuentas relacionados con el tráfico de drogas.

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que la investigación, que involucró seguimiento telefónico y coordinación interinstitucional, reveló que esta organización operaba con células en zonas fronterizas, mientras la Fiscalía adjunta de Narcotráfico prepara los cargos por homicidio agravado y asociación ilícita.