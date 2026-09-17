Detienen en Panamá a tico requerido por violencia de género, amenazas y asaltos

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Un costarricense de 31 años y contra quien existía orden de captura fue detenido en Panamá por agentes del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) por delitos cometidos en la frontera.
El hombre es sospechoso de violencia de género, amenazas agravadas, asaltos y otros delitos, razón por la que era conocido como “El Azote del Cordón Fronterizo”.
En esta misma acción, los oficiales también detuvieron a un panameño buscado por robos, hurtos y otros delitos en la zona.