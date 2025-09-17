Simon Leviev, conocido mundialmente como el “estafador de Tinder”, fue detenido en Georgia luego de una petición de las autoridades alemanas.

El israelí de 34 años es acusado de haber estafado a varias mujeres a quienes conoció a través de aplicaciones de citas. Su método incluía viajes en aviones privados, estancias en hoteles cinco estrellas y lujos que utilizaba para ganarse la confianza de sus víctimas, a quienes posteriormente engañaba para despojarlas de millones de dólares.

El caso de Leviev se hizo famoso tras el documental The Tinder Swindler, que reveló cómo operaba y dejó al descubierto el impacto económico y emocional en decenas de mujeres alrededor del mundo.