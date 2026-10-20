Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Agentes de la Oficina Central Interpol San José detuvieron este 20 de octubre de un supuesto miembro de estructura terrorista en Santa Bárbara de Heredia.

Supuesto miembro de estructura terrorista

Al parecer, esta persona que fue detenida en vía pública, aparentemente, es miembro de la estructura terrorista Mara Salvatrucha.

Datos sobre este sujeto

El hombre tiene órdenes de captura activas en El Salvador. Se le requiere por los delitos de homicidio agravado, femicidio agravado, agrupaciones ilícitas y robo tentado.

Identificado

El masculino, de apellido Mata, de 31 años, será remitido ante las autoridades que lo requieren, para lo correspondiente.

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