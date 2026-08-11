El equipo brasileño São Paulo tenía preparada su logística para enfrentar al Bolívar en La Paz por la Copa Sudamericana, pero un operativo policial terminó involucrando a uno de los autobuses contratados para trasladar a la delegación.

Detenido antes de recoger al equipo

El vehículo pertenecía a la empresa contratada por el São Paulo para encargarse de la logística del plantel durante su estadía en Bolivia.

La unidad ya llevaba el escudo del club cuando fue intervenida por la Policía boliviana. En su interior encontraron 86,5 kilos de marihuana.

Aunque la unidad estaba identificada con los colores y el escudo del equipo brasileño, el São Paulo nunca utilizó ese autobús.

La empresa proporcionó otro vehículo para trasladar a la delegación durante sus recorridos entre el aeropuerto y el hotel en Santa Cruz de la Sierra.

Posteriormente, el plantel utilizó ese transporte para desplazarse hasta el aeropuerto antes de tomar el vuelo rumbo a La Paz.

El club tampoco recibió una comunicación oficial sobre el operativo policial y conoció el caso mediante medios locales.

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