Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago detuvieron al segundo sospechoso del homicidio de un empresario de apellido Alvarado.

¿Qué ocurrió?

El nuevo detenido, de apellido Barquero, de 24 años, quedó bajo custodia de los agentes en San Diego de La Unión.

Según informó el OIJ, Mauricio Alvarado, de 54 años, se habría reunido con un hombre que pretendía comprarle un artículo de alto valor. Los sujetos llegaron a su casa y, durante la supuesta transacción, ambos comenzaron a dispararle.

El primer sospechoso

Se presume que la víctima portaba un arma de fuego. Cuando los sujetos intentaron quitarle un bien de alto valor y le dispararon, aparentemente este también accionó la suya.

Producto del intercambio de disparos, el primer sospechoso detenido, de apellido Mora, habría resultado herido.

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Por: Camila Rosales Méndez

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