Detienen al presunto mayor legitimador de capitales vinculado con narcos en el país

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Agentes de la DEA, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública y Policía de Control de Drogas, detuvieron este viernes a un hombre de nacionalidad china y naturalizado costarricense, como parte de la operación denominada Estela.

¿De qué se trata todo esto?

La detención ocurrió en Granadilla de Curridabat, donde las autoridades ubicaron al sospechoso, de 54 años.

Según la información brindada durante el reporte, la investigación apunta a un caso de legitimación de capitales vinculada con el narcotráfico.

Legitimación digital

El viceministro de Seguridad Pública, Nelson Barquero, explicó que la estructura investigada aparentemente utilizaba criptomonedas y moneda virtual como parte de sus mecanismos para mover y ocultar dinero.

En el operativo se intervino una suma aproximada de $500.000 en criptomonedas, equivalente a más de ₡250 millones. Las autoridades señalaron que la cifra podría aumentar conforme avance la investigación.

Cuenta con participación de la PCD, la Unidad Especial de Apoyo y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, además de cooperación con autoridades de Estados Unidos, entre ellas la DEA y el IRS.

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Investigación abierta

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, la investigación analiza posibles vínculos de la estructura con organizaciones criminales transnacionales que operan en distintos países.

Las autoridades calificaron el caso Estela como una investigación de gran relevancia por los montos de dinero involucrados. Aparentemente, se trataría del mayor legitimador de capitales en temas de drogas en la historia del país.

El detenido quedó a disposición del proceso judicial correspondiente y las pesquisas continúan.