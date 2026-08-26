Detienen a uno de los sujetos más buscados de Cartago

La Policía capturó este miércoles a Jefferson Medrano Chavarría, el primero de los 14 sujetos más buscados de Cartago.

Así lo anunció el Ministerio de Seguridad Pública, quien comentó que la detención ocurrió durante la tarde en las laderas del río Agua Caliente, en el sector de Dique La Cruz, donde participaron oficiales de la Policía de Fronteras y la Fuerza Pública.

La captura fue posible gracias a labores de inteligencia de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), en coordinación con otras fuerzas policiales.

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Intentó huir por las laderas del río

Medrano Chavarría sería parte de la estructura criminal conocida como Los Maruja. Las autoridades lo ubicaron cuando, aparentemente, intentaba escapar por las laderas del río Agua Caliente.

El sujeto permanecía en fuga desde abril de este año.

Entre sus antecedentes figuran partes por tenencia de drogas, además de un expediente criminal por este mismo delito registrado en julio de 2026.

También tiene una orden de captura activa por venta de drogas, vigente desde mayo de 2025.

Operación busca a los restantes

La captura ocurrió como parte de la Operación Cacería, estrategia que cuenta con un refuerzo de 120 oficiales para localizar y detener a los sujetos incluidos en la lista de los más buscados de Cartago.

El Ministerio de Seguridad Pública mantiene los operativos y las labores de inteligencia para ubicar a los 13 sujetos restantes.