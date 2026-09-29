Detienen a tres sospechosos del asesinato de zapatero en San José

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Agentes de la Sección de Homicidio lograron detener a tres personas como sospechosas del asesinato del zapatero Asdrúbal López en el centro de San José, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con la investigación, dos hombres de apellidos Sánchez y Sotela, junto con una menor de edad, serían los responsables de cometer el crimen.

Al parecer, los dos hombres realizaron el candado chino a la víctima, mientras que la menor habría sido la encargada de marcar al hombre según las cámaras de vigilancia.

“Gracias a la investigación realizada, se logró establecer que estas personas tomaron rumbo hacia la zona del Pacífico, donde abordaron un vehículo de transporte público. Posteriormente, fueron seguidas mediante las cámaras de vigilancia, lo que permitió determinar que son de la zona de Sagrada Familia”, comentó Vladimir Muñoz, subeditor interno del OIJ.