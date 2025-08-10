Un operativo conjunto del OIJ y la Fuerza Pública en Guápiles permitió desarticular una red que sacrificaba tortugas protegidas, poseía armas y drogas.

En un contundente operativo realizado en el sector de La Laguna, Barra del Tortuguero, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles junto a oficiales de la Fuerza Pública detuvieron a tres personas sospechosas de destazar tortugas en peligro de extinción, además de portar armas y drogas.

Durante el allanamiento en una vivienda, las autoridades encontraron tortugas sacrificadas, varias armas de fuego, droga y madera talada ilegalmente del Parque Nacional, la cual habría sido procesada con motosierras.

Los detenidos fueron identificados con los apellidos Chacón Barquero, Castillo Vega y Wilson Cooper, y fueron trasladados a los tribunales de Pococí para ser puestos a la orden del Ministerio Público.

Este operativo refleja el compromiso de las autoridades en combatir el tráfico ilegal de especies protegidas, así como la tenencia ilícita de armas y sustancias prohibidas en la región.