Detienen a tres menores de edad vinculados con alias “Diablo”

Las autoridades confirmaron la detención de tres menores de edad vinculados con alias “Diablo“ durante un amplio operativo que se desarrolla en diferentes puntos del país.

El Ministerio Público dirige las diligencias junto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Policía de Control de Drogas (PCD), con el objetivo de desarticular una presunta organización criminal ligada a alias “Diablo”.

Operativo deja nueve detenidos

Como parte de las acciones, las autoridades reportan la captura de seis personas adultas y tres menores de edad, para un total de nueve detenidos de forma preliminar.

Los allanamientos continúan, por lo que las cifras podrían variar conforme avancen las diligencias y las autoridades completen las intervenciones en los distintos puntos investigados.

Investigación continúa en desarrollo

El Ministerio Público informó que fiscales y agentes judiciales mantienen activos los operativos para recopilar evidencia relacionada con la presunta estructura criminal.

Además del OIJ, en el despliegue participan oficiales de la DEA y de la Policía de Control de Drogas, quienes trabajan de manera coordinada para ejecutar las órdenes judiciales.

Autoridades ampliarán los resultados

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las personas menores de edad detenidas ni los delitos específicos que se les atribuyen.

Se espera que, una vez concluyan las diligencias, el Ministerio Público y el OIJ ofrezcan un informe con más detalles sobre los allanamientos, las capturas y los resultados del operativo contra la organización vinculada con alias “Diablo”.