Detienen a sospechosos que amenazaron con balear taller mecánico

La Policía Municipal de Escazú detuvo a dos hombres sospechosos de amenazar con balear un taller mecánico tras en apariencia realizar un cobro gota a gota, en un hecho que evidencia la violencia con la que operan los prestamistas ilegales en el país.

Los detenidos fueron capturados luego de que los dueños del taller denunciaran las amenazas de muerte que recibieron por no pagar una deuda contraída con los usureros.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía, que investiga a los sospechosos por los delitos de extorsión y amenazas agravadas.