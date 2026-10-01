Detienen a sospechosos de asesinar a joven frente a su padre

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

La detención de los sospechosos por el asesinato de un joven frente a su padre se produjo tras el asalto a una quesería, según confirmaron las autoridades.

Aunque el hecho violento ocurrió en el contexto del robo al establecimiento comercial, la investigación continúa para determinar la participación de cada uno de los aprehendidos en el crimen.

Las autoridades judiciales mantienen el caso en proceso mientras se recaban nuevas pruebas que permitan esclarecer los hechos ocurridos durante el asalto.