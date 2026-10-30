Detienen a sospechoso de realizar compras por internet con tarjetas ajenas

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Agentes de la Sección Especializada contra Fraude Informático detuvieron a un hombre de apellido Lara, de 28 años, en Alajuela, como sospechoso de estafas informáticas.

Lo investigan por tres casos de presuntos fraudes digitales: uno en octubre de 2025 y los otros dos en junio de este año, relacionados con supuestas compras por internet con tarjetas por montos de hasta 500 mil colones.

Las autoridades decomisaron nueve aparatos electrónicos y el aprehendido quedó a las órdenes del Ministerio Público.