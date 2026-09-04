Un argentino de 51 años fue detenido en México como sospechoso del asesinato del músico Jonathan Meléndez Ochoa, integrante de Camilo Séptimo.

También asesinaron a su esposa embarazada, su hija de tres años y una empleada doméstica.

¿Quién es el detenido?

El detenido era socio comercial del músico y fue captado por cámaras de seguridad en el edificio poco antes del crimen. Otro hombre también fue detenido.

Único sobreviviente

El único sobreviviente fue un niño de seis años, mientras las autoridades continúan investigando el caso.

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