Las autoridades detuvieron a siete oficiales de la Policía Municipal de Heredia, esta mañana, por el presunto delito de abuso de autoridad.

La captura ocurrió alrededor de las 9:15 a.m., según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Los aprehendidos son de apellidos Barrientos de 50 años, Chacón de 31, Monge de 44, Solano de 37, Guadamuz de 45, Artavia de 27 y Mesen de 55.

¿Qué pasó?

Los hechos que investiga el OIJ se registraron el 28 de septiembre anterior en el centro de Heredia, cuando los oficiales intentaron detener a un hombre que, al parecer, se mostró agresivo. Durante el procedimiento, en apariencia se aplicó un uso excesivo de la fuerza, ya que el sujeto recibió golpes y patadas.

Una persona grabó parte del incidente y otra parte quedó registrada en la cámara corporal de uno de los policías. Los oficiales fueron arrestados en las instalaciones de la delegación municipal y trasladados al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.