Las autoridades costarricenses capturaron en Golfito, Puntarenas, a un hombre de apellidos Villalobos López, quien permanecía en fuga desde el año 2016.
El sujeto había sido detenido en Panamá por sospechas de narcotráfico internacional, pero tras imponérsele medidas cautelares alternas a la prisión, aprovechó para escapar hacia Costa Rica luego de que se modificaran las leyes en el vecino país.
Villalobos López se convierte en el sexto costarricense extraditable detenido en el país en lo que va del año.
Por ahora, se encuentra bajo custodia en las celdas judiciales mientras se define su proceso de extradición.
El director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga, se pronunció sobre el caso en redes sociales.
Noticia en desarrollo.