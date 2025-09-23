Las autoridades costarricenses capturaron en Golfito, Puntarenas, a un hombre de apellidos Villalobos López, quien permanecía en fuga desde el año 2016.

El sujeto había sido detenido en Panamá por sospechas de narcotráfico internacional, pero tras imponérsele medidas cautelares alternas a la prisión, aprovechó para escapar hacia Costa Rica luego de que se modificaran las leyes en el vecino país.

Villalobos López se convierte en el sexto costarricense extraditable detenido en el país en lo que va del año.

Por ahora, se encuentra bajo custodia en las celdas judiciales mientras se define su proceso de extradición.

El director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga, se pronunció sobre el caso en redes sociales.

OIJ detiene al sexto nacional extraditable a solicitud de las autoridades panameñas, se trata de José Villalobos López, vecino de Golfito y detenido en el año 2016 en aguas panameñas a bordo de la embarcación María de Los Angeles II con 500 paquetes de cocaína. — DirectorOIJ (@DirectorOIJ) September 23, 2025

Noticia en desarrollo.