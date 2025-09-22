Un profesor de 24 años, de apellido Valverde, fue detenido este lunes 22 de setiembre durante un allanamiento realizado por agentes de la Sección de Ciberdelincuencia del OIJ en San Cristóbal de Desamparados, muy cerca de la finca La Lucha.

El joven, quien imparte lecciones en universidades y colegios de la zona, es investigado por tenencia y difusión de pornografía infantil, delitos que podrían acarrearle una condena de hasta ocho años de prisión.

La alerta vino desde Estados Unidos

De acuerdo con fuentes judiciales, la investigación contra el sospechoso inició en mayo, luego de que la empresa Google detectara material ilegal que fue compartido a través de la red social de streaming Kik.

La alerta fue canalizada por las autoridades de Estados Unidos, quienes a su vez informaron al OIJ en Costa Rica.

Durante el allanamiento, los agentes decomisaron computadoras, teléfonos, discos duros y memorias USB que contenían imágenes y videos de carácter sexual con personas menores de edad.

Un riesgo mayor: trabajaba con adolescentes

La situación resultaba especialmente preocupante para las autoridades, ya que el sospechoso tenía contacto directo y permanente con adolescentes y jóvenes entre los 15 y 20 años, debido a su trabajo como educador en colegios, universidades e incluso como profesor particular.

Casos en aumento

Este no es un hecho aislado. El pasado viernes, el OIJ también capturó a otro hombre investigado por producción de pornografía infantil en Guadalupe de Cartago, donde incluso utilizaba a su propio hijo menor de edad.

Las autoridades han confirmado que los casos de ciberdelitos sexuales y pedofilia se han incrementado de forma alarmante en los últimos meses, gracias a las alertas que generan grandes compañías tecnológicas y que son compartidas con los cuerpos de investigación.

Penas de cárcel

La legislación costarricense establece que los delitos de tenencia y distribución de pornografía infantil se castigan con penas de hasta 8 años de prisión.