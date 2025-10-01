La tarde de este miércoles 1 de octubre, oficiales de la Fuerza Pública realizaron la detención de un hombre de apellido Torres, señalado como sospechoso en el homicidio de un joven identificado con el apellido Kirby, cuyo cuerpo fue hallado en Hatillo.

La captura se llevó a cabo en la Ciudadela María Reina de Hatillo, San José, gracias a un operativo coordinado con información proporcionada por la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El caso Kirby

El joven Kirby había sido reportado como desaparecido desde días atrás y, lamentablemente, su cuerpo fue encontrado este miércoles en Hatillo. El hallazgo movilizó a las autoridades, quienes rápidamente dieron con el principal sospechoso.

A órdenes del OIJ

Tras su aprehensión, el detenido fue puesto a las órdenes del OIJ, que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad de Torres en los hechos.

Las autoridades mantienen activa la investigación y no se descartan más detenciones relacionadas con este caso que ha generado conmoción en la comunidad.