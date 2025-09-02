El Organismo de Investigación Judicial, logró desarticular una banda criminal que operaba con horarios y salarios definidos, dedicada al robo de vehículos durante eventos masivos como Halloween, donde sustrajeron siete carros en el barrio La California.

Mediante allanamientos, agentes especializados detuvieron a los implicados, quienes aprovechaban la alta concentración de personas para actuar. Esta intervención evidencia la estrategia de grupos delictivos para afectar la seguridad ciudadana en festividades.