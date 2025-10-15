El Organismo de Investigación Judicial desarrolló esta miércoles siete allanamientos para detener a los sospechosos de formar parte de una célula vinculada a alias “Diablo”.
Grupo es considerado como “sanguinario y violento”.
¿Qué dice la investigación?
La agrupación es investigada desde el pasado 22 de setiembre. Al parecer, torturaron a un hombre, pero este pudo escapar de la vivienda donde estaba retenido y denunciar los actos de los cuales fue víctima.
¿Cuántos detenidos hubo?
Según indican autoridades, hubo ocho detenidos.
Detenidos por el delito de Tentativa de Homicido, Privación de Libertad Agravada y Robo Agravado.
- Rojas, de 25 años.
- Chacón, de 28 años.
- Quirós, de 18 años.
- Brenes, de 36 años.
- Hurtado, de 31 años.
Detenidos por Infracción a la Ley de Psicotropicos.
- Masculino de apellido Varela, de 21 años
- Femenina de apellido Mena, de 35 años.
- Menor de 17 años.