El Organismo de Investigación Judicial desarrolló esta miércoles siete allanamientos para detener a los sospechosos de formar parte de una célula vinculada a alias “Diablo”.

Grupo es considerado como “sanguinario y violento”.

¿Qué dice la investigación?

La agrupación es investigada desde el pasado 22 de setiembre. Al parecer, torturaron a un hombre, pero este pudo escapar de la vivienda donde estaba retenido y denunciar los actos de los cuales fue víctima.

¿Cuántos detenidos hubo?

Según indican autoridades, hubo ocho detenidos.

Detenidos por el delito de Tentativa de Homicido, Privación de Libertad Agravada y Robo Agravado.

Rojas, de 25 años.

Chacón, de 28 años.

Quirós, de 18 años.

Brenes, de 36 años.

Hurtado, de 31 años.

Detenidos por Infracción a la Ley de Psicotropicos.