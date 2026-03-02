Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial de Liberia (OIJ) detuvieron esta mañana de dos funcionarios de la policía administrativa, por los delitos de alteración de escena y sustracción de bienes.

¿Qué escena del crimen alteraron?

La de un impactante asesinato en la zona de Playas del Coco, el pasado 28 de febrero.

¿Cómo se dio el asesinato en Playas del Coco?

La víctima viajaba en motocicleta, cuando un carro lo colisiona. El ahora fallecido cayó en vía pública, los ocupantes del vehículo salieron, lo rodearon y finalmente le dispararon en múltiples ocasiones.

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Tras el ataque, los responsables del homicidio se dieron a la fuga.

¿Qué habrían hecho los policías?

Los sospechosos, que se encontraban atendiendo la escena de homicidio, habrían alterado la escena del suceso y se llevaron varios bienes de la víctima mortal.

¿Quiénes son los detenidos?

Masculino de apellido Chavarria, de 43 años

Masculino, de apellido Bravo, de 44 años.

Ambos fueron presentados con un informe al Ministerio Público, para que se les determine su situación jurídica.