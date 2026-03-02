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Agentes del Organismo de Investigación Judicial de Liberia (OIJ) detuvieron esta mañana de dos funcionarios de la policía administrativa, por los delitos de alteración de escena y sustracción de bienes.
La de un impactante asesinato en la zona de Playas del Coco, el pasado 28 de febrero.
La víctima viajaba en motocicleta, cuando un carro lo colisiona. El ahora fallecido cayó en vía pública, los ocupantes del vehículo salieron, lo rodearon y finalmente le dispararon en múltiples ocasiones.
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Tras el ataque, los responsables del homicidio se dieron a la fuga.
Los sospechosos, que se encontraban atendiendo la escena de homicidio, habrían alterado la escena del suceso y se llevaron varios bienes de la víctima mortal.
Ambos fueron presentados con un informe al Ministerio Público, para que se les determine su situación jurídica.