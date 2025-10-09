El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de un padre e hija por su presunta vinculación en el asesinato de Daniel Vargas, un adulto mayor de 71 años cuyo cuerpo fue localizado el pasado 4 de octubre.

Los detenidos, identificados con los apellidos García y de 53 y 29 años respectivamente, fueron arrestados este miércoles en Santo Domingo de Heredia.

Randall Zúñiga, director del OIJ, explicó que la identificación del pensionado, quien había regresado a Costa Rica tras jubilarse en Estados Unidos, se realizó mediante registros dentales para agilizar la investigación.