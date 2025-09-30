El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de dos ciudadanos costarricenses, quienes se convierten en el octavo y noveno nacionales extraditables a solicitud de las autoridades de Francia.

¿Quiénes son los detenidos por el OIJ?

Se trata de Iván Pablot Martínez, detenido en Cartago, y Hamilton Restrepo Osorio, arrestado en Alajuela. Ambos enfrentan cargos por tráfico internacional de drogas, según informó el OIJ.

Estas acciones se enmarcan dentro de los esfuerzos de cooperación internacional para combatir las redes de narcotráfico que operan en múltiples países.

Los detenidos serán puestos a disposición judicial para iniciar el proceso de extradición hacia Francia, donde enfrentarán los cargos que se les imputan.

El Director General del OIJ, Randall Zúñiga, confirmó la noticia en su red social de X.

OIJ detiene al octavo y noveno nacional extraditable. Se trata de Iván Pablot Martínez y Hamilton Restrepo Osorio, detenidos en Cartago y Alajuela respectivamente a solicitud de las autoridades de Francia por tráfico internacional de drogas. — DirectorOIJ (@DirectorOIJ) September 30, 2025

Esta información se encuentra en desarrollo.