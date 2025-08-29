Una privada de libertad intentó fugarse del Centro de Atención Integral (CAI) Vilma Curling este viernes.

La alerta de evasión del módulo donde estaba ubicada ingresa a eso de las 10:30 a.m. y desde ese momento la Policía Penitenciaria activa un protocolo de emergencia para dar con la mujer.

“De inmediato se activa la respuesta policial y protocolos correspondientes, logrando la ubicación de la mujer en las cercanías de la rivera del río (Cañas), donde intentó esconderse entre la vegetación de la zona“, comentó Roy Brenes, subdirector de la Policía Penitenciaria.

Esta mujer, de nacionalidad panameña, ingresó al centro penal el pasado lunes. Había sido procesada por el delito de resistencia de la autoridad.