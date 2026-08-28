Detienen a mujer incluida entre las 14 personas más buscadas de Cartago

La mujer, identificada como Carolina Loría Solís de 46 años, fue detenida en el marco de la operación Cacería que desarrollan las autoridades en Cartago.

La sospechosa, quien figuraba en la lista de los 14 individuos más buscados y es presunta líder de la banda Los Gerys, permanecía oculta en un apartamento del Tejar del Guarco.

La captura, que representa el segundo resultado positivo de la operación, se logró gracias a labores de inteligencia y contó con la participación de unidades de seguridad pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad.