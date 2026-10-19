Detienen a mujer de 22 años sospechosa de agredir a sus hijas

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Una mujer de 22 años de apellido Hernández fue detenida por las autoridades judiciales como sospechosa de agredir a sus hijas, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial tras verificar las lesiones.

La alerta se dio cuando oficiales de la Fuerza Pública observaron a dos menores de 2 y 7 años caminando solas en vía pública en Vista Hermosa de Cartago durante este viernes.

Al ser abordadas por los oficiales, una de las menores indicó que no quería regresar a su casa debido a que afirmó ser agredida, por lo que las niñas quedaron internadas en un centro médico.