Una banda criminal que distribuía drogas a estudiantes en las inmediaciones de un centro educativo fue desarticulada tras una extensa investigación desarrollada por la Policía de Control de Drogas (PCD) del Ministerio de Seguridad Pública.

Gracias a denuncias anónimas ingresadas a la línea confidencial 1176, las autoridades lograron identificar a los sospechosos y realizar cuatro allanamientos simultáneos en el cantón de Santo Domingo de Heredia.

Durante el operativo, la PCD detuvo a cinco personas, entre ellas tres reincidentes con amplio historial delictivo. Los sospechosos responden a los apellidos:

Inces Cerdas , de 27 años

, de 27 años Loría Salazar , de 52 años

, de 52 años Bermúdez López, mujer de 51 años

Las autoridades confirmaron que la organización aprovechaba su cercanía con el centro educativo para facilitar la distribución de sustancias ilícitas entre estudiantes, una situación que había generado alarma en la comunidad.