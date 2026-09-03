El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un suceso en el que un menor de 16 años figura como sospechoso de herir con arma de fuego a dos jóvenes.

Según la información preliminar, las víctimas estaban en la vía pública cuando un sujeto llegó a la escena y, tras un posible altercado, se presume que realizó varios disparos.

Identificaron a las jóvenes con los apellidos Díaz, de 22 años, quien presentaba heridas en el tórax, y Umaña, de 19 años, con lesiones en la pierna. Además, autoridades reportan que el vehículo en el que viajaban también tenía impactos de bala.

Autoridades detuvieron al menor sospechoso y quedó a la orden del Ministerio Público.

Finalmente, el hecho ocurrió a eso de las 10:00 p. m. de este miércoles 2 de agosto, en Zona Americana de Quepos.

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Por: Camila Rosales Méndez

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