Detienen a menor de 16 años sospechoso de balear a dos jóvenes en vía pública

Vehículo de víctimas también tenía disparos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un suceso en el que un menor de 16 años figura como sospechoso de herir con arma de fuego a dos jóvenes.

Según la información preliminar, las víctimas estaban en la vía pública cuando un sujeto llegó a la escena y, tras un posible altercado, se presume que realizó varios disparos.

Identificaron a las jóvenes con los apellidos Díaz, de 22 años, quien presentaba heridas en el tórax, y Umaña, de 19 años, con lesiones en la pierna. Además, autoridades reportan que el vehículo en el que viajaban también tenía impactos de bala.

Autoridades detuvieron al menor sospechoso y quedó a la orden del Ministerio Público.

Finalmente, el hecho ocurrió a eso de las 10:00 p. m. de este miércoles 2 de agosto, en Zona Americana de Quepos.

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Por: Camila Rosales Méndez

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