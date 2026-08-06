La oficina regional de Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia, logró la detención de los sospechosos de la muerte de dos gerentes de una conocida empresa tecnológica, entre los que figura un ingeniero cubano, de 56 años.

Operaciones se realizaron en Heredia y Desamparados. Los supuestos sicarios fueron detenidos minutos antes de que se dieran los movimientos de Policía Judicial en Desamparados, ya que aparentemente se estaban dando a la fuga.

Allanamiento por muerte de gerente de conocida empresa tecnológica

Poco después se realizó el allanamiento a la vivienda donde residían y lograron el decomiso de evidencia importante para la investigación.

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Asesinato del ingeniero cubano

Fue asesinado el pasado 21 de abril, en San Pablo de Heredia. La víctima salía de su casa, para dirigirse al trabajo, cuando dos sujetos en motocicleta lo interceptaron y empezaron a disparar contra su vehículo.

Decomiso

Durante el operativo, se logró el decomiso de dos vehículos, una microbús y un vehículo de alta gama.

Además, hay una tercera persona detenida, que sería el autor intelectual del crimen.