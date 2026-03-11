El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre la detención de un hombre que increpó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, en plena transmisión en vivo de Noticias Repretel Mediodía.

Contexto

Mientras un periodista del noticiero exponía las últimas actualizaciones sobre el juicio de Nadia Peraza el pasado 6 de marzo, este hombre irrumpió en plena transmisión en vivo e increpó a Rodrigo Chaves.

¿Quién es esta persona que increpó a Rodrigo Chaves?

Un hombre de apellido Trejos, de 58 años, quien figura como sospechoso del delito de Amenazas a Funcionario Público.

La investigación inició luego de que se recibiera información confidencial en la línea del OIJ, donde se alertaba de aparentes videos con amenazas dirigidas al presidente de la República en ejercicio y a la presidenta electa.

Detención

Trejos fue detenido por temas ajenos a esta causa. Sin embargo, agentes de la Sección de Delitos Varios remitieron un informe al Ministerio Público para que se valore tomar declaraciones al sujeto por el delito anteriormente expuesto.

