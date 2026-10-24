Detienen a hombre que dejaron en libertad por error

Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención del hombre que buscaban las autoridades tras haber sido liberado por error.

Detalles

OIJ confirmó que desde el 15 de octubre recibieron de la Fiscalía de Guápiles una orden de detención para remitirlo a un centro penal, ya que debía descontar una setencia en firme que tenía por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos.

Acciones policiales para dar con el hombre que fue dejado en libertad por error

Tras la orden, autoridades realizaron diferentes operaciones policiales para dar con el sujeto. Este 24 de octubre, en horas de la mañana, el hombre, de apellido Ferguson, se entregó en el OIJ de Limón.

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