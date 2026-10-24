Detienen a hombre que dejaron en libertad por error

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención del hombre que buscaban las autoridades tras haber sido liberado por error.
OIJ confirmó que desde el 15 de octubre recibieron de la Fiscalía de Guápiles una orden de detención para remitirlo a un centro penal, ya que debía descontar una setencia en firme que tenía por el delito de infracción a la ley de psicotrópicos.
Tras la orden, autoridades realizaron diferentes operaciones policiales para dar con el sujeto. Este 24 de octubre, en horas de la mañana, el hombre, de apellido Ferguson, se entregó en el OIJ de Limón.
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