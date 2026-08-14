Detienen a hombre por presuntas amenazas de muerte contra Laura Fernandez

Un hombre de apellido Villalobos, de 27 años, fue detenido este viernes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de realizar presuntas amenazas de muerte contra la presidenta de la República, Laura Fernández.

La detención se realizó durante un allanamiento efectuado a las 6 a. m. en Desamparados de Alajuela, como parte de una investigación que inició luego de varias publicaciones realizadas en redes sociales.

OIJ investigó publicaciones realizadas en redes sociales

Según explicó un agente de la Sección de Delitos Varios del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ de San José, la investigación comenzó a raíz de publicaciones que una persona realizó en redes sociales el 8 de mayo, con motivo de la toma de poder de la presidenta Laura Fernández.

Las diligencias permitieron a los investigadores establecer, preliminarmente, que el hombre de apellido Villalobos sería el responsable de las publicaciones.

IMAGENES DE LA DETENCIÓN

OIJ / DETENCIÓN ESTA MAÑANA

OIJ / DETENCIÓN SOSPECHOSO AMENAZA DE MUERTE

De acuerdo con el OIJ, en esos mensajes el sospechoso habría realizado amenazas en las que mencionaba el uso de un arma de fuego contra la integridad física de la mandataria.

Detención ocurrió durante un allanamiento

El OIJ realizó el operativo en conjunto con el Ministerio Público. Los agentes ingresaron al inmueble ubicado en Desamparados de Alajuela a las 6 a. m. y detuvieron al sospechoso.

Tras su captura, Villalobos quedó a la orden del Ministerio Público, que continuará con las diligencias correspondientes dentro del proceso judicial.

La investigación busca determinar con mayor precisión las circunstancias en las que se realizaron las publicaciones y establecer las posibles responsabilidades penales.

OIJ decomisó dispositivos electrónicos

Durante el allanamiento, los investigadores también decomisaron varios dispositivos electrónicos que podrían aportar información sobre el caso.

Las autoridades someterán estos equipos a análisis para profundizar en la investigación y determinar más detalles relacionados con las publicaciones que originaron las diligencias.

Por ahora, el hombre permanece a disposición del Ministerio Público y será esta instancia la que determine las acciones que correspondan dentro del proceso.