El Ministerio Público confirmó la detención de una persona más relacionada al caso de la desparición de Ligia Faerron.

¿Quién es?

Un hombre de apellidos González López.

“De acuerdo con la prueba recabada hasta ahora, el 26 de setiembre, el hombre llegó a la casa de la ofendida. Se cree que este aprovechó la confianza que le tenía la mujer e ingresó a la vivienda. Luego de esa visita, se perdió rastro de la mujer, quien días después fue reportada como desaparecida”, indicó el Ministerio Público.

Y en relación a las mujeres detenidas, ¿qué se dijo?

Se investiga si ocultaron información de interés a las autoridades.

Operaciones de las autoridades

Uno de los allanamientos se realiza en una propiedad de 61.5 hectáreas, ubicada en Javillos de Florencia. El otro, en un casa ubicada en Ciudad Quesada.

“Las diligencias se ejecutan en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial, específicamente con equipo de la Unidad Canina y especialistas en rastreo de fluidos biológicos y restos humanos”, informó el Ministerio Público.

Información en desarrollo.