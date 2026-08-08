Detienen a funcionario del OIJ tras evadir control en La Reforma

Un funcionario del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) quedó detenido luego de evadir un control de carreteras en el sector de La Reforma.

Según informó la Policía, los oficiales abordaron el vehículo y detuvieron al conductor por una presunta conducción temeraria.

Posteriormente, las autoridades confirmaron que el detenido es funcionario del OIJ.

El hombre quedó a la orden de la Fiscalía correspondiente, que determinará las acciones que procedan en este caso.

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Por: Camila Rosales Méndez

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