Detienen a estudiante sospechosa de agredir a golpes a su compañera en vía pública

Fecha de publicación: 13 de September de 2026

Fecha de modificación: 13 de September de 2026

La detención de una estudiante del Colegio de Santa Ana sospechosa de agredir a golpes a su compañera en vía pública se produjo después de que la menor fuera grabada mientras golpeaba a la otra alumna al salir de clases.

Como consecuencia de los hechos, el Ministerio de Educación Pública señaló que la estudiante fue suspendida por 10 días, según confirmó la institución mediante un comunicado oficial difundido este viernes.

La investigación del caso continúa abierta mientras las autoridades educativas y judiciales coordinan las acciones correspondientes para determinar las responsabilidades del incidente ocurrido en vía pública.