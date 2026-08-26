Detienen a alias “Pupitre”: sujeto calificado con alta peligrosidad

El Ministerio de Seguridad Pública informó mediante sus plataformas oficiales sobre la detención de un sujeto identificado con el alias “Pupitre” en la provincia de San José.

Según la información brindada por las autoridades, el sospechoso está presuntamente vinculado con múltiples homicidios y tentativas de homicidio ocurridos en la zona de Carpio. Además, el comunicado lo califica como un sujeto de alta peligrosidad

Tras su detención, le impusieron tres meses de prisión preventiva. Alias “Pupitre” fue detenido el pasado sábado 22 de agosto junto con otros dos sujetos, tras detonar un arma de fuego en el centro de San José.

Finalmente, al sospechoso le decomisaron un arma larga tipo M4A1 y dos pistolas.

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Por: Camila Rosales Méndez

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