Detienen a alias “Jota”: séptimo de la lista de los más buscados de Cartago

El Ministerio de Seguridad Pública anunció la detención del séptimo de los 14 sujetos más buscados en la provincia de Cartago, conocido con el alias “Jota”.

La detención de “Jota”

El suceso ocurrió en la zona de Dique de Las Gradas, en San Nicolás de Cartago. El sujeto fue identificado como Juan José Martínez, de nacionalidad nicaragüense.

Martínez figuraba entre los sujetos buscados como parte de la “Operación Cacería”. Además, las autoridades lo vinculan con la banda “Los Chacales”, relacionada con la venta de drogas.

La detención estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad Pública, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

La lista de Cartago

Tras siete detenciones, los sujetos que aún permanecen en la lista de la “Operación Cacería” son:

Joshua Quirós Rosales Ariel Loria Solís Joshua Solano Miranda Franyel Pérez Cordero Rudy Sánchez Serrano Marvin Alvarado Quirós Jorge Esquivel Ramírez

Las autoridades afirman que continuarán con la “Operación Cacería” para ubicar y llevar a los sospechosos ante el Poder Judicial.

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Por: Camila Rosales Méndez

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