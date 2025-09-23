La detección temprana de un evento vascular como un derrame cerebral o un infarto es determinante para salvar vidas y minimizar secuelas permanentes, enfatiza la doctora Mariana Juárez.

Señales clave como una asimetría en la sonrisa, la incapacidad para levantar uno de los brazos o dificultad para hablar coherentemente son indicadores que requieren acción inmediata.

Mientras llega la ayuda de emergencia, es crucial no darle al paciente comida ni agua y mantenerlo en una posición segura, ya que los primeros minutos son vitales para la administración de tratamientos que pueden disolver coágulos.