Detectan objeto prohibido durante celebración de la Independencia

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

La Fuerza Pública detectó un arma no letal durante el operativo de seguridad realizado el 14 de setiembre en la Plaza Mayor de Cartago.

Fuerza Pública estableció filtros de ingreso

Los oficiales implementaron controles preventivos en los accesos al perímetro. El objetivo fue mantener la seguridad y el orden durante la tradicional celebración de la Independencia.

Como parte de estos filtros, los policías detectaron a una persona que intentaba ingresar al área del evento con un arma no letal.

Los oficiales decomisaron el objeto y evitaron que ingresara al perímetro donde se concentraban las personas que asistieron a la actividad.

Operativo buscó garantizar la seguridad

La Fuerza Pública explicó que realizó el dispositivo de seguridad con base en antecedentes de actividades anteriores y con el objetivo de que los asistentes pudieran disfrutar de la celebración con tranquilidad.

El operativo permitió mantener los controles establecidos durante la actividad y atender de manera preventiva la situación detectada en uno de los puntos de ingreso.

La celebración del 14 de setiembre en Cartago forma parte de las actividades tradicionales previas al Día de la Independencia de Costa Rica.

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