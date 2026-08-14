Detectan garrapatas infectadas con peligrosa bacteria en América

Un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), de los Estados Unidos, detectó garrapatas portadoras de la bacteria que causa la enfermedad de Lyme y otros patógenos en una comunidad de Carolina del Norte.

El hallazgo ocurrió en Biltmore Forest, donde investigadores analizaron garrapatas recolectadas en propiedades residenciales. Cerca del 40% de las garrapatas adultas de patas negras analizadas dieron positivo para Borrelia burgdorferi, la bacteria responsable de la enfermedad de Lyme.

El estudio también identificó Borrelia miyamotoi y una cepa de Anaplasma phagocytophilum, dos bacterias capaces de infectar a seres humanos.

Analizaron más de 300 garrapatas

La vigilancia realizada por los CDC permitió recolectar 373 garrapatas en 22 propiedades residenciales.

El 76,9% de los ejemplares correspondía a Ixodes scapularis, conocida como garrapata de patas negras y uno de los principales vectores de la enfermedad de Lyme en Estados Unidos.

Entre las garrapatas adultas de esta especie, el 39,6% presentó la bacteria Borrelia burgdorferi.

¿Qué enfermedades pueden transmitir?

La enfermedad de Lyme puede provocar fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, cansancio y una erupción conocida como eritema migratorio, así como la posibilidad de daños neurológicos.

Sin tratamiento, la infección puede generar complicaciones en distintas partes del organismo.

Borrelia miyamotoi, por su parte, puede provocar una enfermedad conocida como fiebre recurrente transmitida por garrapatas. Entre sus síntomas están la fiebre y el dolor de cabeza.

Anaplasma phagocytophilum también puede transmitirse mediante garrapatas de patas negras y causar una infección conocida como anaplasmosis.

Autoridades llaman a reforzar la vigilancia

El hallazgo llevó a los investigadores internacionales a recomendar un mayor seguimiento de las poblaciones de garrapatas y una mayor preparación de los servicios médicos en zonas donde estas enfermedades podrían no considerarse habituales.

Le puede interesar: Anuncian cierre de carretera en Alajuela durante 7 meses

Los CDC estiman que cientos de miles de personas son diagnosticadas o tratadas por enfermedad de Lyme cada año en Estados Unidos.

¿Pueden llegar a Costa Rica?

El avance de las garrapatas de patas negras hacia el sur de Estados Unidos se atribuye a condiciones climáticas más cálidas y a la reducción de las heladas estacionales, es decir, les gusta el calor y eso haría posible su supervivencia en el país.

Sin embargo, de momento su registro mayoritario indica que viven en Norteamérica. Los casos de enfermedad de Lyme en el país corresponden a importados.