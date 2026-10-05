Detectan cargamento con 100 frascos de aparente ketamina

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

La Policía de Fronteras detectó un cargamento de 100 frascos con aparente ketamina que se encontraba oculto dentro de un parlante durante la revisión de un vehículo.

El hallazgo se produjo específicamente en el kilómetro 35, en la zona de Golfito, donde las autoridades realizaban labores de inspección en la ruta.

Como resultado del operativo, dos costarricenses fueron aprehendidos mientras la Policía de Control de Drogas realizaba las diligencias correspondientes al caso.