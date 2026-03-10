Detectan brote de rabia paralítica bovina en Costa Rica

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) mantiene bajo estricta vigilancia a 231 bovinos y búfalos en la zona norte de Costa Rica, luego de que se confirmara un brote de rabia paralítica bovina que pone en alerta al sector ganadero.

La enfermedad provoca en los animales síntomas neurológicos graves como descoordinación, dificultad para caminar, parálisis progresiva e inclusive la muerte, lo que representa una seria amenaza para la producción pecuaria.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a los productores de la región para reforzar los esquemas de vacunación de sus hatos, Senasa también solicitó a los dueños de fincas reportar de inmediato cualquier animal que presente síntomas compatibles con la enfermedad ante la oficina técnica más cercana.