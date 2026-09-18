Detectan brote de chikungunya y ya hay 12 casos confirmados

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

El distrito de Pavas enfrenta un brote del mosquito que produce chikungunya, según informó el Ministerio de Salud, que notificó un total de 22 casos sospechosos en la zona.

De los 22 casos notificados por la cartera de Salud, 12 dieron positivo, lo que confirma la presencia del virus transmitido por el mosquito en ese sector del país.

En ese sentido, Jennifer González, representante del Ministerio de Salud, indicó que el Gobierno reforzó de manera inmediata las acciones de vigilancia epidemiológica y control del mosquito transmisor para proteger la salud de las personas que viven, trabajan o visitan esta comunidad.

“Nuestros equipos se encuentran realizando intervenciones en campo, inspecciones domiciliarias y labores de eliminación de criaderos”, enfatizó.

Detalló que el chikungunya es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti y puede causar fiebre alta, dolor e inflamación en las articulaciones, dolor de cabeza y malestar general.

Las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica en la comunidad para contener la propagación del chikungunya y atender a los pacientes afectados.