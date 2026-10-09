Detectan 8.400 kg de pollo en condiciones insalubres

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) decomisó 8.400 kilos de pollo que transportaban en un camión sin etiquetado y con contaminación visible, durante un operativo en la Zona Sur del país.

El cargamento fue interceptado el pasado 7 de octubre por la Policía de Fronteras en la ruta de La Gamba. El vehículo procedía de Paso Canoas y transportaba el producto avícola sin información que permitiera verificar su origen.

Durante la inspección, personal técnico de Senasa detectó inconsistencias en la documentación y la ausencia de registros sanitarios para comprobar la procedencia del pollo.

Pollo tenía tierra, hojas y pasto

El pesaje oficial confirmó que el cargamento contenía un total de 8.400 kilogramos de pollo. Además, los funcionarios observaron contaminación visible por tierra, hojas y pasto.

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Ante las condiciones del producto y las irregularidades detectadas, las autoridades procedieron con el decomiso.

Senasa coordinó la destrucción del cargamento

Senasa gestionó la destrucción del pollo en coordinación con la Municipalidad de Golfito y la Policía de Fronteras.

La institución recordó que la trazabilidad y las condiciones sanitarias son fundamentales para proteger la salud pública, por lo que mantiene operativos de control para prevenir riesgos asociados con productos de origen animal que no cumplen los requisitos para su comercialización.