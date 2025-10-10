El Ministerio de Salud detectó 15 marcas de esmaltes y geles semipermanentes con sustancias cancerígenas que se comercializan activamente en el país, lo que ha motivado un operativo de inspección en salones de belleza.

Estas sustancias, prohibidas por estándares internacionales y clasificadas como tóxicas para la reproducción por la Agencia Europea de Medicamentos.

Las autoridades instan a la población a evitar el uso de estos productos y a monitorear síntomas como enrojecimiento o irritación, ya que la exposición continua a estos componentes químicos representa un riesgo.