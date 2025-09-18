Habrá desvíos en el sector de Hatillo 6, debido a que se iniciarán las excavaciones para construir un túnel parecido al que se hizo en la zona de La Galera.

Se espera que las obras duren varios meses y que muchos de los trabajos queden para el próximo año 2026, lo que plantea un desafío para las autoridades.

